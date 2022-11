Giroud, un rossonero segna al Mondiale: non accadeva dal 2014 | News

Prima partita e subito decisivo: Olivier Giroud ha contribuito con una doppietta alla vittoria della Francia nella gara d'esordio contro l'Australia. Grazie a questi due gol, il francese interrompe una sorta di tabù che riguarda il Milan. Un calciatore rossonero, infatti, non segnava in un'edizione del Mondiale dal lontano 2014, quando allora la competizione veniva disputata in Brasile. L'ultima volta che un giocatore del Milan segnò in un Mondiale fu Keisuke Honda con il suo Giappone nella gara persa 2-1 contro la Costa D'Avorio. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".