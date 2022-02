Giroud: “Futuro? Cerco di godermi il calcio finché potrò”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata al settimanale GQ ha parlato anche della sua carriera

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del settimane GQ. Giroud ha parlato della sua carriera: "Cerco di godermi il calcio finché il mio corpo me lo permetterà. È vero, ho vinto tanto e ho realizzato il sogno che avevo da bambino vincendo il Mondiale con la Francia, ma sono molto ambizioso e in ogni singola squadra che ho giocato ho voluto lasciare il segno. Sono qui al Milan per lasciare la mia impronta e provare a vincere dei trofei in un club enorme come quello rossonero".