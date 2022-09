Germania Under 21, Malick Thiaw convocato per i prossimi impegni

Dopo un interesse mostrato per diversi mesi il Milan, dopo l'addi di Alessio Romagnoli, ha deciso di puntare forte su Malick Thiaw. Arrivato alla fine del mercato, l'ex Schalke 04 non ha ancora debuttato in rossonero in partite ufficiali. Un dato che però non ha influenzato la Germania Under 21, che lo ha convocato in vista delle prossime amichevoli di Magdeburgo contro la Francia del 23 settembre e di Sheffield contro l'Inghilterra del 27 settembre. Maldini: "Leao? Nessuno è incedibile a certe cifre". Il punto sul futuro del portoghese