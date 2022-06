Germania-Italia 5-2, debacle azzurra: serata da dimenticare / Nations League

L'Italia incappa in una serata da dimenticare: la Germania ne fa 5, di Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni i gol azzurri

È terminata da pochi minuti Germania-Italia, partita valida per la UEFA Nations League. Una serata semplicemente da dimenticare, in cui i tedeschi passeggiano e bucano Gianluigi Donnarumma per ben cinque volte. Joshua Kimmich apre le marcature dopo 10 minuti, mentre Ilkay Gundogan permette ai suoi di terminare 2-0 il primo tempo, trasformando un rigore. Il secondo tempo gli azzurri impattano la partita con un altro spirito, ma è soltanto un'illusione: Thomas Muller e la doppietta di Timo Werner portano il risultato su un netto 5-0. Wilfried Gnonto e Alessandro Bastoni rendono il passivo meno ampio, ma che resta sempre pesante.