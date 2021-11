Georgia-Svezia, Ibrahimovic non si ferma più: giocherà titolare | News

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic giocherà dal primo minuto in occasione di Georgia-Svezia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali

Come anticipato qualche ora fa, Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo dal primo minuto nella partita tra Georgia-Svezia. La gara, in programma alle ore 18, sarà valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. L'attaccante svedese farà coppia con Isak. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.