Georgia Legends-Milan Glorie: Kakà, Rivaldo. Quanti ricordi. Decisivo…

Georgia Legends-Milan Glorie: il primo tempo

La partita nei primi minuti la fa la Georgia Legends. Il Milan Glorie si difende. Ritmi ovviamente bassi per tutti, ma è normale. Occasione per la Georgia, ma Dida chiude lo specchio all'attaccante lanciato in porta. 8' Kakà da spettacolo saltando metà difesa. Cross in mezzo di Cafù e colpo di testa di Ambrosini parato. 10' che uno due tra Kakà e Rivaldo. Tiro del'ex 22 rossonero che sibila vicino al palo. Partita piacevole, nonostante i ritmi non siano elevati, ma la classe dei giocatori in campo è enorme. 17' che combinazione di prima tra Montolivo e Ambrosini. Cross in mezzo per un Kakà tutto solo. Colpo di testa alto di poco. 19' ancora a un passo dal gol Kakà: controllo e tiro al volo deliziosi. Tiro a fil di palo. 24' anche Montolivo vicino al gol, tiro deviato. Pericoloso anche Rivaldo. 30' occasione per la Georgia, bell'azione e tiro potente di Khizanishvili, bravo Dida. Al 35' bell'azione del Milan in contropiede con Kakà e Seedorf. La palla arriva a Rivaldo che cerca il pallonetto. 38' gol della Georgia: bella palla per Demetradze che mette a sedere Oddo e freddo batte in uscita Dida. Primo tempo che termina dopo 40 minuti.