Genoa, Shevchenko arrivato in città: anche Tassotti è pronto / News

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è sbarcato a Genova ed è pronto ad iniziare la nuova avventura in rossoblù

Il Genoa è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia. Dopo l'esonero di Davide Ballardini in seguito al pareggio contro l'Empoli, la società ha deciso di affidare la panchina ad Andriy Shevchenko. L'ex Milan, libero dopo l'esperienza con la nazionale ucraina, stava aspettando l'occasione giusta per rimettersi in gioco. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Sheva è arrivato a Genova: a breve è in programma la visita alla sede, ai campi e alle strutture di Villa Rostan. Mauro Tassotti, che sarà il suo vice, ha anche lui raggiunto la città ligure.