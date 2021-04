Genoa-Milan, si chiude il cerchio per Kalulu: in campo un girone dopo

All'andata Kalulu ha segnato il primo gol col Milan. Ora di nuovo in campo da titolare in Milan-Genoa. Ha convinto davvero tutti.

Dopo un girone, Pierre Kalulu sarà nuovamente in campo da titolare, con ogni probabilità in Milan-Genoa di domenica pomeriggio. Il francese nel match d'andata aveva segnato il suo primo gol con la maglia del Milan, piazzando il risultato sul 2-2. Arrivato a parametro zero, ricorda la Gazzetta, si è trovato catapultato in campo con il Milan in piena emergenza. Ora però ha già convinto tutti: può giocare sia da centrale che da terzino destro e il Milan lo considera una garanzia in caso di necessità. È il vice di Davide Calabria e anche in vista del prossimo anno sarà preso in considerazione. Un girone dopo, sarà nuovamente titolare.