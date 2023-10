Milan, espulsione per Maignan: quante giornate di squalifica? Il punto

Per Milan-Juventus, prossima partita di campionato (si giocherà dopo la sosta del torneo per gli impegni con le Nazionali), mancherà, infatti, lo stesso Maignan oltre a Theo Hernández che, diffidato, si è preso un'ammonizione francamente evitabile contro i rossoblu. La domanda che balla nella testa del tifoso del Milan è: quante giornate di squalifica prenderà Maignan?

Non dovrebbe esserci condotta violenta nel suo duro intervento — Espulso per un "grave fallo di gioco" su Caleb Ekuban, Maignan salterà sicuramente Milan-Juventus. Il protocollo, poi, ha aggiunto 'gazzetta.it', aiuta ad intuire il provvedimento che adotterà il Giudice Sportivo di Serie A. Per "grave fallo di gioco" si intende "un contrasto che mette in pericolo l'incolumità di un avversario, o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità". Un caso differente, insomma, rispetto alla "condotta violenta", che implica un atteggiamento volontario del calciatore protagonista del fallo.

L'entrata di Maignan su Ekuban in Genoa-Milan è stata molto dura, ma rientra nella dinamica di gioco. Sembra esserci assenza della condotta violenta: discriminante, questa, per la versione online della 'rosea', per l'aggiunta di ulteriori turni di squalifica. Insomma, si va verso lo stop di un turno per 'Magic Mike': niente Juve, ma per Napoli-Milan dovrebbe essere regolarmente tra i pali. Primavera, Milan-Atalanta 3-1: le pagelle rossonere >>>

