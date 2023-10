Pagelle Milan-Atalanta Primavera 3-1: alta prestazione per Zeroli ed Eletu

Simic, voto 6: Fino al 38' del primo tempo è impegnato solo ad impostare l'azione, poi si fa beffare dal movimento di Vlahovic in occasione del primo gol. Nel secondo tempo assiste al forcing offensivo e si gode la visione della partita.

Centrocampo — Zeroli, voto 7,5: Il migliore in campo nonostante un primo tempo opaco. Nel secondo tempo decide di alzare il livello e conduce la squadra alla vittoria. La rete del vantaggio è frutto di un gran bel stacco in area di rigore, mentre la seconda è una rovesciata di pregevole fattura.

Eletu, voto 7: Detta i tempi, dona equilibrio e corre per tre. C'è il suo zampino in quasi tutte le azioni offensive rossonere e il gol del momentaneo 1-1 è la ricompensa migliore per la sua ottima prestazione.

Attacco — Camarda, voto 5,5: L'Atalanta decide di soffocarlo centralmente e lui non trova grandi giocate. Spreca una buona occasione nel secondo tempo ma, in generale, non ha offerto una buonissima prestazione.

Sia, voto 6,5: Entra in campo e le sue accelerazioni scardinano la difesa bergamasca. Non trova il gol ma tante giocate utili per i compagni. Nel finale è la minaccia maggiore e va alla ricerca di una rete che, purtroppo, non arriva.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.