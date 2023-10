Genoa, pronto un dossier con tutti i presunti torti arbitrali subiti

Nonostante l'audio sentito nel corso della trasmissione 'Open Var' su 'DAZN' abbia confermato come non ci sia l'evidenza di un tocco di mano di Christian Pulisic in Genoa-Milan, in casa rossoblù non sarebbero ancora tanto convinti. E soprattutto il gol di Ademola Lookman nell'ultima giornata di Serie A avrebbe acuito i malumori nel club ligure.