Genoa, club venduto da Preziosi a 777Partners: tutti i dettagli

Finisce un'era in casa Genoa: il presidente Preziosi ha ceduto il club al fondo americano 777Partners. Le ultime a riguardo.

Adesso è ufficiale, in casa Genoa svolta epica: si chiude l'era di Enrico Preziosi come presidente. L'ormai ex numero uno rossoblù ha ceduto il club ligure al fondo statunitense 777Partners. Così il club più antico d'Italia cambia proprietà. L'operazione si è chiusa per circa 150 milioni di euro, compresi però anche tutti i debiti. Preziosi è stato il presidente più longevo della storia del club genoano, con più di diciotto anni alla guida come presidente. Il fondo 777Partners ha già delle quote del Siviglia, pari al 6%. 777 Partners avrebbe già pagato una prima tranche da circa 20 milioni di euro. Preziosi non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà nel board per 3 anni, collaborando con la nuova proprietà. Continuerà a seguire le questioni in Lega calcio. La struttura attuale resterà in carica. Secondo indiscrezioni tuttavia la nuova proprietà sta già preparando un nuovo innesto.