GB Olivero: “Milan squadra organizzata, assenza di Kjaer pesantissima”

Milan, il pensiero di GB Olivero

GB Olivero, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato delle qualità del Milan di Stefano Pioli e dell'assenza di Simon Kjaer. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "La parola fondamentale al Milan è organizzazione. Pioli ha fatto un grande lavoro, la sua squadra è molto organizzata. Anche quando ha perso contro la Juve, ha fatto un'ottima partita. Se fa bene anche con tante assenze è grazie all'organizzazione che Pioli ha dato alla sua squadra. Tutti sanno cosa fare in campo. L'assenza di Kjaer secondo me è stata più pesante rispetto ad altre".