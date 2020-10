Gazidis: “Stadio? In Italia è necessario. Costruiremo il migliore al mondo”

GAZIDIS SUL NUOVO STADIO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato dalla rubrica economica inglese “Leaders in sport”, Ivan Gazidis ha spiegato quali sono i 4 punti per poter tornare ad alti livelli. In particolare ha parlato dell’importanza di costruire un nuovo stadio di proprietà: “Il secondo pilastro è lo stadio. In Italia sono necessari e qui a Milano abbiamo l’opportunità straordinaria di costruire il miglior stadio del mondo”.

PRIMO INFORTUNIO IN NAZIONALE IN SERIE A: ECCO DI CHI SI TRATTA>>>