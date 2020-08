Gazidis: “Grato a Guadagnini: ha messo sempre il Milan davanti a tutto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del Club ed il Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020. Ecco come Ivan Gazidis, amministratore delegato della società rossonera, ha salutato Guadagnini.

“Sono molto grato a Fabio per la sua costante professionalità, la sua dedizione sia nel lavoro che verso il Club. Fabio ha sempre posto gli interessi del Club davanti a tutto e ha dato un contributo significativo al Milan durante la sua permanenza”.

“A nome di tutto il Club, e in particolare a titolo personale, vorrei ringraziare Fabio per il suo costante supporto e contributo, e augurargli tutto il meglio per i suoi nuovi impegni professionali”, ha concluso Gazidis. LEGGI QUI LE PAROLE DEL PRESIDENTE PAOLO SCARONI E DELLO STESSO GUADAGNINI >>>

