Gattuso chiamato a testimoniare dal tribunale di Ivrea: ecco perché

Come riportato dal sito giornalelavoce.it, Gennaro Gattuso , ex allenatore e calciatore del Milan, è stato chiamato a testimoniare davanti al collegio giudicante del tribunale di Ivrea, presieduto dal giudice Augusto Salustri. Tutto questo in merito del processo che vede imputato Pasquale Motta . L’imprenditore, già condannato a sei anni dalla Corte d’Appello di Torino , è al centro di una complessa vicenda giudiziaria legata alla gestione della Rsa Villa Nizzia di Favria e alla società Cascina Tre Olmi di Gallarate. Ecco le parole di Gattuso in videocollegamento da Spalato.

Ex Milan, Gattuso testimonia per il processo Pasquale Motta: ecco le parole

"Ho conosciuto Pasquale Motta nel 2010, la vigilia di Natale. Si era presentato nella mia pescheria a Gallarate in cerca di pesce da acquistare. Non l’avevo mai visto prima. In seguito tornò altre volte. Ricordo che Motta non poteva intestarsi le quote perché aveva dei problemi legati alla vicenda di una Rsa. Ricordo che se le era intestate Bollero". Gattuso è stato chiamato dall'avvocato della difesa Renato Cravero. Secondo gli inquirenti, Motta sarebbe stato un socio occulto della società, la cui metà delle quote era intestata a Carlo Bollero, mentre Gattuso deteneva il 35% grazie a un investimento di circa 200 mila euro.