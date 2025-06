Roberto Donadoni si è espresso sul nuovo ruolo di Gattuso come CT della Nazionale. Si mostra sorpreso, ma contento per l'ex Milan.

Roberto Donadoni, una delle leggende del Milan, ha parlato del nuovo ruolo di CT dell'Italia, assegnato a Gennaro Gattuso. L'ex giocatore rossonero ha parlato a 'Radio Anch'io Sport' su Radio 1. Come riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', ha detto di essere contento per Gattuso. Essere CT della Nazionale è una cosa importante e grande per chiunque. Questa l'idea di Donadoni. Ha aggiunto poi che Gattuso non avrà magari una grandissima esperienza in questi termini, però è una persona collaudata. Conosce il suo temperamento, ma sa anche che quello che fa un po' riflettere è come sia stato gestito l'ultimo periodo con Spalletti.