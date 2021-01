Gasperini, la polemica: “Per noi quarta partita in 10 giorni, per il Milan…”

Gasperini, ancora polemiche sul Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la polemica evitabile sui calci di rigori fischiati al Milan, Gian Piero Gasperini non si ferma, anzi rincara la dose. Sabato 23 gennaio è in programma Milan-Atalanta, ultimo match del girone d'andata di Serie A. Per scaldare l'ambiente, il tecnico bergamasco non esita a polemizzare per il calendario, che penalizzerebbe la sua squadra. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese: "Stiamo giocando ogni tre giorni, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un'altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici. I cambi rispetto a Genoa sono stati Romero, Muriel, Miranchuk, parliamo di giocatori che possono giocare in ogni formazione".