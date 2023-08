Game4Ukraine, questa sera l’All-Star Game con tanti ex Milan | News

Alle ore 19:00 di oggi, 5 agosto, andrà in scena l'All-Star Game organizzato da Game4Ukraine, con la presenza di tanti ex Milan

Nella giornata di oggi, 5 agosto, alle ore 19:00 andrà in scena l'All-Star Game organizzato da Game4Ukraine, che verrà trasmesso in streaming da DAZN Group in oltre 230 mercati. Game4Ukraine è nato da un'idea di due giocatori ucraini, Andriy Shevchenko e Oleksandr Zinchenko, insieme a Lester Holcombe del Legends Soccer Group. Il match, invece, avrà l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione di risorse didattiche in Ucraina.