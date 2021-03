Galliani ricoverato per Coronavirus, ma è in buone condizioni

Galliani ricoverato per Covid, ma sta bene

È stato per 30 anni l'amministratore delegato del Milan, mentre ora è quello del Monza. Però ora Adriano Galliani ha altri pensieri: è ricoverato in ospedale dopo l'annunciata positività al Covid-19 del 26 febbraio scorso. La notizia è stata confermata proprio dal Monza ed è riportata dalla Gazzetta. È già in ospedale da qualche giorno ed è in buone condizioni. La scelta del ricovero di Galliani è stata presa in via precauzionale, al fine di poterlo monitorare meglio.