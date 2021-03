Pellegatti a Sky: “Manchester grandi ricordi. A Gattuso auguro il meglio”

Pellegatti: “Peccato non avere la squadra al completo contro lo United”

Intervenuto a Sky Sport 24, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan impegnato stasera contro il Manchester. “Old Trafford per me è un teatro di grandi ricordi. Peccato giocare con lo stadio vuoto. Il grande rimpianto è non schierare la formazione tipo con Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu e Theo. Il Milan, visto la partita di Napoli e anche a Roma contro i giallorossi, non mi fa avere paura di nessuno. Adesso bisogna scollinare in questa partita e in quella contro il Napoli. Se il Milan riesce a superare entrambe le gare, ad Aprile potremmo veramente divertirci. Se stasera riuscissimo a superare l’ostacolo, le cose diventeranno veramente divertenti. Mi piace Wan Bissaka, è un giocatore di qualità. Per questo motivo Pioli ha messo Tomori, perché è veloce e aggressivo. Romagnoli è fuori anche per un problema al piede, ma forse non avrebbe giocato ugualmente”.

I suoi ricordi legati al Manchester

Sono molto affezionato a Manchester. Nel 1969 feci lì la mia prima trasferta aerea. Il Milan perse 1-0, ma all’andata vincemmo 2-0. Ricordo che quando uscì Rivera per infortunio, ‘San Siro’ si ammutolì. Manchester mi da grandi ricordi.

Sul progetto

La storia del Milan dice che i rossoneri hanno cominciato a vincere quando ha messo un po’ d’esperienza. Il record dei tanti 99, bello e suggestivo, ci sta ma non basta. Io sono per il mix di giovani e giocatori d’esperienza. Tutti i grandi Milan non sono stati troppo giovani”.

Sul Napoli di Gattuso

A Gattuso auguro sempre le cose migliori. Se ritiene di restare lì bene, l’importante è che non lo facciano soffrire. A Rino sta mancando quel livello di personalità che mostrava in campo, ma è difficile farlo dalla panchina. Poi parla il campo. Manolas, ad esempio, ha fatto un errore contro il Sassuolo clamoroso. Gattuso può far ben poco in queste situazioni”. Intanto Maldini pensa ad un giocatore del Liverpool.