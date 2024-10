Galliani: “Maldini all’Inter? Sono milanista, non fatemi certe domande”

Una delle voci di mercato più insistenti degli ultimi giorni, inspiegabilmente (o forse no) è stata quella di un possibile trasferimento di Daniel Maldini in nerazzurro e addirittura è stato chiesto ad Adriano Galliani oggi se ci fosse qualcosa di concreto oppure no. Il talento azzurro classe 2001 si è trasferito al Monza a titolo definitivo in estate, ma il Milan ha mantenuto la possibilità di riacquistarlo pagando la stessa cifra della squadra pronta a prelevarlo dal Monza o, comunque, di avere il 50% della cessione.

Una situazione che, già di per sé, renderebbe quasi impossibile il passaggio di Maldini sull'altra sponda del Naviglio, e alla quale si aggiunge la tradizione rossonera della famiglia Maldini e la fede calcistica di Galliani, per trent'anni AD milanista. Proprio per questo, ha risposto così alle domande sul passaggio di Maldini in nerazzurro: "Sono milanista, non fatemi nemmeno certe domande... Comunque no, con Marotta non ci ho mai parlato". Un dirigente così milanista, forse, al Milan oggi non c'è.