Galliani di nuovo al Milan? Ecco quale ruolo potrebbe avere

Galliani verso il ritorno al Milan, ma nel ruolo di...

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra Gerry Cardinale e lo stesso Galliani. Qualora il ritorno diventasse realtà, non sarebbe nel ruolo di presidente – occupato oggi da Paolo Scaroni – ma in quello di superconsulente. In questa veste, Galliani non avrebbe compiti nell’area sportiva, ma si occuperebbe di rappresentanza e operatività istituzionale, fornendo il suo storico contributo dietro le quinte.