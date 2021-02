Galderisi: “Il Milan è la squadra che gioca meglio, Mandzukic perfetto”

Milan, l’elogio dell’ex Galderisi

Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Milan, ha espresso la propria opinione sul momento dei rossoneri e sull'acquisto di Mario Mandzukic. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Il Milan è la squadra che gioca meglio, si esprime con grande personalità sia in casa che fuori. I rossoneri credono che questo possa essere l'anno giusto per vincere qualcosa. Mandzukic è perfetto se ti manca Ibra e ti serve qualcuno da servire anche con palloni alti. E' un'alternativa importante per i rossoneri. Per me è un acquisto che potrebbe essere fondamentale per il Milan".