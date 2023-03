Quando Galbiati scoprì Shevchenko: “Impressionante, è da Milan”

Nella relazione stilata lo aveva definito un "giocatore fortissimo fisicamente, veloce, rapido nel dribbling", sottolineando anche come fosse in grado di "chiamare la profondità come pochi". E, dopo averlo designato come un "giocatore emergente" ed essere rimasto "impressionato per la sua facilità di gioco", finalmente la chiosa. "Superfluo aggiungere altro: è da Milan". L'Usignolo di Kiev sarebbe arrivato in rossonero solamente due anni più tardi, ma Galbiati, forse, ci aveva visto lungo in quel frangente. Milan, goditi Maignan: Donnarumma, quali ambizioni ha il PSG?