Frey: “Mandzukic? Mi piace. E’ come avere un secondo Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sebastian Frey, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Mario Mandzukic, vicinissimo al trasferimento al Milan: “E’ un giocatore che a me piace tanto, avrei voluto avere sempre giocatori così davanti, grande personalità e fisicità, bravo di testa. E’ un po’ un secondo Ibra per caratteristiche. Potrebbe far riposare Zlatan, avrà bisogno di un po’ di riposo ogni tanto, poi il Milan si sta giocando lo scudetto. Ha bisogno di giocatori”.

