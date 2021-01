Calciomercato Milan – Mandzukic stasera a Milano, domani le visite

CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Colpo in attacco per il Milan. I rossoneri hanno deciso di rinforzare il reparto offensivo acquistando a parametro zero Mario Mandzukic. Il croato classe 1986 arriverà firmando per sei mesi con possibile opzione di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Sembrava domani la giornata del suo arrivo, ma secondo Gianluca Di Marzio sarà già oggi in città. Ecco infatti cosa l’esperto di mercato ha scritto sul proprio profilo Twitter poco fa: “Mandzukic in arrivo già stasera a Milano, domani le visite mediche con il Milan”.

