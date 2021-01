Cagliari-Milan, Pioli su Meite: “Si è presentato molto bene”

MILAN NEWS – Domani si gioca Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Sarà la prima convocazione per Soualiho Meite, centrocampista francese classe 1994 arrivato pochi giorni fa in rossonero. Oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero che si è soffermato anche proprio su Meite. Parole subito positive per lui: “Rende ancora più competitivo un reparto che era già solido. Abbina qualità e quantità. Si è presentato bene, l’ho visto attento e voglioso. Mi è piaciuto anche come si è presentato, dicendo di essere ambizioso. Così bisogna essere per entrare nel nostro gruppo”.

