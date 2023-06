La Francia vince anche contro la Grecia per la qualificazione ad Euro2024, in campo i rossoneri Maignan, Giroud e Theo Hernandez

Altra vittoria, stavolta interna, per la Francia che ieri ha battuto di misura la Grecia nell'incontro valido per la quarta giornata di qualificazioni ad Euro 2024 . Decisivo il calcio di rigore segnato da Mbappe .

Per i transalpini sono scesi in campo anche i rossoneri Maignan, Theo Hernandez e Giroud. I primi due sono partiti titolari giocando per l'intero match. il terzo, invece, è subentrato a pochi minuti dalla fine al posto di Kolo Muani.