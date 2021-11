Francia U21, i convocati di Ripoll: c’è il milanista Kalulu / News

Continua il buon momento di forma di Pierre Kalulu. Il difensore del Milan è stato convocato dalla Francia Under 21

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato convocato da Sylvain Ripoll, CT della Francia Under 21. Il classe 2000 è entrato benissimo contro il Porto in Champions League dopo il malessere accusato da Davide Calabria. Continua, dunque, il processo di crescita e il buon momento di forma del giocatore. Ecco l'elenco completo.