Francia, Rabiot positivo al Covid. In ritiro anche Maignan e Theo Hernandez

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, è risultato positivo al coronavirus. L'ex Psg salterà dunque la partita contro la Spagna, finale di Nations League in programma domani sera. Rabiot, ora in isolamento, era in ritiro in nazionale insieme ai compagni di squadra. Nel gruppo ci sono anche Mike Maignan e Theo Hernandez, giocatori del Milan. La speranza di tutti è che non ci siano nuovi positivi. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.