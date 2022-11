Francia, Benzema in dubbio per l’Australia: pronto Giroud

I Mondiali in Qatar saranno l'appuntamento più importante del prossimo mese. La Francia , campione in carica, parte tra la rosa delle favorite anche in questa edizione. Questo per una squadra composta da giocatori di talento in ogni reparto, con una profondità e un ricambio davvero ottimo.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il neo Pallone D'oro Karim Benzema potrebbe non scendere in campo contro l'Australia. La Francia giocherà il 22 novembre e il bomber del Real Madrid ha svolto l'allenamento personificato. I tempi sarebbero stretti, ma lo staff sarebbe comunque ottimista. In caso di forfait, al suo posto dovrebbe giocare Olivier Giroud. Il bomber del Milan sta vivendo un gran periodo di forma e sarebbe prontissimo anche a prendersi l'attacco francese. 'Donnarumma via dal Milan non per soldi': le parole dell'agente Rafaela Pimenta