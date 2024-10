Mike Maignan , portiere del Milan e della Nazionale della Francia , starebbe vivendo nelle ultime ore una situazione non propriamente felice. Come noto, infatti, nel corso di questa sosta, non è stato convocato Kylian Mbappé , capitano de 'Les Bleus'. Così come non ci sarà Antoine Griezmann . A questo punto si apre la disputa per chi prenderà la fascia da capitano. Al momento sarebbe una corsa a tre tra lo stesso estremo difensore rossonero, Jules Koundé ed Aurelien Tchouameni . Da quanto si apprende fino ad oggi il favorito è sempre stato 'Magic Mike', anche se di fatto Didier Deschamps la sua decisione la comunicherà solo tra qualche ora.

Francia, batosta per Maignan: il portiere del Milan deluso per un aspetto in particolare

Dalla Francia, però, arriva una notizia non incoraggiante. Come riferito dal noto quotidiano 'L'Équipe', nella sua edizione online, Mike Maignan sarebbe già a conoscenza del fatto che non sarà lui il capitano della Francia. E per questo motivo in lui sarebbe scattata la cosiddetta 'déception'. La traduzione può essere dispiacere, delusione, rammarico. Sta di fatto che sicuramente non si tratta di un sentimento positivo. Si attende comunque la comunicazione ufficiale e non è da escludere che vi possa essere una rotazione dei capitani.