Parte subito malissimo l' Italia nel primo tempo contro la Francia . Giovanni Di Lorenzo riceve palla e la perde sulla pressione di Bradley Barcola , il quale si invola verso la porta difesa da Gianluigi Donnarumma , suo compagno al PSG , e lo supera. A quel punto cominciano gli errori in fase di costruzione tanto da una parte quanto dall'altra, anche se Les Bleus sembrano sempre avere quel qualcosa in più. Al 30' super azione dei ragazzi di Luciano Spalletti . Sandro Tonali serve di tacco Federico Dimarco , che al volo di collo esterno la mette nel sette e pareggia i conti. Il primo tempo si chiude quindi sul pareggio, senza altre occasioni né da una parte né dall'altra e senza nemmeno minuti di recupero nonostante le due reti siglate.

Chi di gol nei primi minuti ferisce, di gol nei primi minuti perisce. A partire meglio nel secondo tempo è senza dubbio l'Italia, che pronti via trova il vantaggio. Giacomo Raspadori serve sulla trequarti Mateo Retegui, che trova a centro area Davide Frattesi. Il mediano dell'Inter in estirada arriva sulla sfera e supera Mike Maignan. Gli Azzurri fanno in tempo a trovare anche la rete del 3-1 con Giacomo Raspadori, ottimamente servito da Destiny Udogie. Per il resto non ci sono state altre occasioni né da una parte né dall'altra e la sfida si conclude così.