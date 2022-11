Francia, Giroud verso la panchina contro la Tunisia | News

In vista della partita contro la Tunisia, la Francia è orientata a risparmiare Olivier Giroud: l'attaccante del Milan verso una panchina

Nonostante la Francia sia già sicura di essere qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, la nazionale di Deschamps dovrà giocare ancora una partita. I galletti, infatti, mercoledì affronteranno la Tunisia, nazionale che ha ancora delle chance di qualificazione. Certo, non sarà facile in quanto dovrà necessariamente ottenere una vittoria contro la nazionale campione del mondo in carica, ma nel calcio, si sa, tutto è possibile.