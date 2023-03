Francia, Giroud titolare con l’Irlanda: record per l’attaccante del Milan

Nonostante non sia sceso in campo dal 1' nel 4-0 che la Francia ha rifilato all'Olanda, Olivier Giroud è stato lanciato nella giornata odierna da titolare contro l'Irlanda dal CT Didier Deschamps. L'attaccante del Milan è uscito dal campo al 64' per lasciare il posto a Moussa Diaby e non è riuscito a segnare, ma ha comunque battuto l'ennesimo record della sua straordinaria carriera.