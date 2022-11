Francia, doppietta di Giroud: raggiunge Henry nella classifica marcatori all time

Segna sempre Giroud. L'attaccante del Milan è in campo per disputare il match tra Francia e Australia, gara che vede momentaneamente in vantaggio i francesi per 4-1. Olivier ha segnato una doppietta e arriva così a quota 51 gol nella classifica marcatori all time della Francia raggiungendo una leggenda quale è Thierry Henry. Nonostante i 36 anni, Giroud continua a togliersi delle soddisfazioni non solo con il Milan ma anche con la sua nazionale. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".