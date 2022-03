Francia-Costa d’Avorio 2-1, gol di Giroud su assist di Theo Hernandez

C'è tanto Milan nella vittoria della Francia in amichevole contro la Costa d'Avorio. Theo Hernandez e Giroud confezionano il primo gol

È terminata da pochi minuti l'amichevole tra Francia e Costa d'Avorio, vinta dai campioni del Mondo in carica per 2-1. Una partita che ha visto molto Milan scendere in campo: Theo Hernandez e Olivier Giroud da una parte, Franck Kessie dall'altra. I due giocatori 'bleu', in particolare, sono passati agli onori della cronaca per aver confezionato il primo gol della squadra di Didier Deschamps. Il terzino rossonero, come sempre in proiezione offensiva, spara un missile che però viene parato da Sangare. L'azione però non termina e la palla arriva nuovamente tra i piedi di Theo, che pennella un cross perfetto per la testa di Giroud, come sempre impeccabile in questo fondamentale.