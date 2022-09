Francia, i convocati di Deschamps: presenti Giroud, Maignan e Theo

Il Ct della Francia ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League. Presente Giroud, Theo e Maignan.

Dopo il prossimo weekend calcistico in Serie A, sarà tempo di sosta per le nazionali. Il Ct della Francia, Didier Deschamps, in vista dei prossimi impegni ha convocato tre rossoneri: Giroud, Maignan e Theo Hernandez.