Francia, i convocati di Deschamps: ci sono Maignan e Theo. Riecco Giroud

Didier Deschamps, CT della Francia, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni in Nations League contro Austria e Danimarca. C'è tanto Milan: non c'era nessun dubbio sulla presenza di Mike Maignan e Theo Hernández, ma c'è anche Olivier Giroud, che si guadagna nuovamente una chiamata dopo le prestazioni al top in questo avvio di stagione con la maglia rossonera. Ecco l'elenco completo.