Francia-Australia, Theo Hernandez sostituisce il fratello infortunato | News

Esordio per Theo Hernandez al Mondiale in Qatar: il terzino del Milan sostituisce il fratello infortunatosi dopo dieci minuti di gioco

Subito in campo Theo Hernandez. Nonostante sia partito dalla panchina, il terzino del Milan ha sostituito il fratello. Lucas, infatti, in occasione del gol del vantaggio dell'Australia ha rimediato un problema abbastanza serio al ginocchio. Dunque esordio in questo Mondiale per Theo, il quale si è piazzato nel consueto ruolo di terzino sinistro. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".