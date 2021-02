Foschi: “Milan sorpresa per tutti, giovani interessanti e ottimo allenatore”

Milan, le parole di Rino Foschi

Il dirigente sportivo Rino Foschi, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha parlato del Milan come 'una sorpresa', elogiando Stefano Pioli e Mario Mandzukic. Ecco le dichiarazioni: "Il Milan quest'anno è stata una sorpresa per tutti, ha dei giovani interessanti ma ha avuto i risultati nell'immediato: non so se durerà fino alla fine ma ha un ottimo allenatore, tutti stanno facendo bene e anche il mercato ha portato giocatori importanti come Mandzukic, che è una garanzia".