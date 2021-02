Foschi: “Ibra un mostro! Scudetto? Ecco perché il Milan può farcela”

Rino Foschi esalta il Milan e Ibrahimovic

Rino Foschi, storico dirigente sportivo del calcio italiano, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del momento del Milan: “Sta bene fisicamente e con la testa, è motivato e sta facendo quel che ha sempre fatto nella sua carriera. Considerando la sua età sta andando fortissimo. E’ un mostro… Avendo questo rendimento, vuol dire che fuori dal campo si comporta molto bene, sennò non sarebbe possibile raggiungere certi traguardi. Amo i fuoriclasse: in campo è un leader con tanta esperienza e fuori dal campo è un esempio per i giovani. E’ un po’ come CR7, si assomigliano. Quante chance per lo scudetto? Siamo nel girone di ritorno e questo gruppo sta dando tanto e ha voglia di crescere ancora. Pioli è bravo e la squadra può diventare davvero quella da battere. La continuità di risultati è sorprendente perché il gruppo è giovane. E’ stata una cosa inaspettato però può farcela. Se la gioca con Inter e Juventus”.

