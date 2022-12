‘Forza Milan’, la storia del mensile rossonero raccontata da ‘acmilan.com’

(fonte acmilan.com) - "La Milan Media House presenta " Forza Milan ", un nuovo format con il quale Francesco Specchia e Luca Serafini esploreranno la storia del mensile più amato dai vecchi cuori rossoneri. Ospiti illustri, ricordi e aneddoti portati alla luce dalla penna di colui che ha scritto gli articoli per l'house organ del Milan . Se avete nostalgia dei tempi passati, se siete amanti degli anni '80 e '90 oppure siete curiosi di approfondire questi temi, allora tenetevi pronti, perché oltre agli articoli rivivremo le interviste e gli speciali realizzati in quel periodo.

Insieme ai tifosi rossoneri, ripercorreremo gli anni del Milan più grande di tutti i tempi e l'evoluzione della comunicazione aziendale. Siete curiosi - ad esempio - di scoprire come Luca Serafini sia entrato nella vecchia e storica redazione? Vi siete mai chiesti quali siano state le strategie e le modalità con cui il Milan ha acquistato i suoi più grandi talenti? Volete conoscere il legame tra Maurizio Mosca e Silvio Berlusconi? Noi abbiamo le risposte a tutte queste e molte altre domande. In aggiunta a tutto ciò, grandi ospiti come Andrès Guglielminpietro e Paolo Maldini sono venuti a trovarci in studio".