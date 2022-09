La Top 10 delle più ricche proprietà italiane: ecco dov’era Elliott

Elliott ha ceduto il Milan a RedBird di Gerry Cardinale dopo 4 anni. Ecco dove figurava in questa speciale classifica la realtà dei Singer

Il fondo Elliott Management Corporation era diventato proprietario del Milan nel luglio 2018 , subentrando all'imprenditore cinese Yonghong Li , rivelatosi inadempiente dal punto di vista finanziario. La realtà della famiglia Singer ha svolto un eccellente lavoro alla guida del Milan. In primis, risanando, di fatto, un bilancio disastrato. Poi, affidandosi a gente competente nell'area tecnica, contribuendo a riportare i rossoneri prima in Champions League , poi a vincere lo Scudetto .

Qualche giorno fa, lo scorso 31 agosto , Elliott ha poi ufficialmente passato il timone del Milan ad un altro fondo statunitense, RedBird Capital Partners , di proprietà di Gerry Cardinale , con cui i Singer fanno affari da tempo. Elliott non ha mantenuto quote societarie nel Milan ma, verosimilmente, manterrà un paio di consiglieri all'interno del Consiglio d'Amministrazione nonché influenza vista la vicinanza di Gordon Singer e Giorgio Furlani (portfolio manager) ai colori rossoneri.

Ma dove si collocava Elliott, tra le proprietà dei club italiani, rispetto alle rivali? Secondo quanto pubblicato da 'Forbes', i Singer erano al quinto posto in graduatoria, alla pari dei Friedkin , proprietari della Roma , con un patrimonio di 4,3 miliardi di dollari .

La classifica è guidata dai fratelli Hartono, proprietari del Como, compagine di Serie B, con ben 45,5 miliardi di dollari di patrimonio! Secondo posto per il Monza di una vecchia conoscenza del Diavolo, Silvio Berlusconi (7,1 miliardi di dollari), terzo per Rocco Commisso (Fiorentina, 6,1 miliardi di dollari) e quarto per Joey Saputo (Bologna, 4,8 miliardi di dollari).