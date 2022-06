Forbes sulle cessioni di Milan e Chelsea: il diavolo si valorizzerà prima

La famosa rivista americana Forbes ha analizzato le cessioni di Milan e Chelsea, giudicando quella rossonera come più incline alla valorizzazione.

Il noto portale ha analizzato l'operato generale di RedBird in ambito calcistico, sottolineando come negli ultimi anni abbia quadruplicato il valore del Tolosa .

In conclusione, la rivista americana ha affermato come entrambe le nuove società punteranno a valorizzare nel lungo periodo le due squadre, con il Milan probabilmente più pronto rispetto ai blues. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato