Fontana: “Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio” | News

Intervenuto attraverso un post pubblicato su Facebook, Attilio Fontana ha espresso il suo pensiero dopo l'incontro di oggi pomeriggio con Gerry Cardinale avvenuto nella sede della Regione Lombardia. "Oggi Gerry Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio del Milan che vorrebbe realizzare nell’area ‘La Maura’ a Milano. Un incontro cordiale e positivo, per comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera per questo importante nuovo progetto. Nel salutarci ci siamo dati appuntamento di ritrovarci a San Siro per la gara di Champions League Milan-Napoli…senza aggiungere altro", ha scritto il Presidente della Regione Lombardia sul suo profilo. Milan, Conte tra i top manager per un possibile dopo Pioli.