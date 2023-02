Fondazione Milan, oggi è il ventesimo anniversario: ecco le iniziative

Nei suoi vent’anni di attività, Fondazione Milan ha realizzato oltre 230 progetti, offrendo il proprio contributo per favorire l’accessibilità allo sport per tutti, come anche per fornire supporto educativo, sanitario e sociale. Rispondendo ai bisogni della comunità sia nelle emergenze che nella vita di tutti i giorni. Dalla sua istituzione, Fondazione Milan ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 paesi in tutto il mondo.