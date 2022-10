1 di 1

'Fondazione Milan for peace': il torneo di padel a sostegno dell'Ucraina (getty images)

(fonte acmilan.com) - AC Milan e Fondazione Milan hanno organizzato uno speciale torneo di padel, "Fondazione Milan for Peace" powered by StarCasinò Sport, che ha visto la partecipazione di Andriy Shevchenko e tante glorie rossonere, in un evento benefico a sostegno dell'Ucraina e del progetto di ricostruzione dello stadio della città di Irpin, grazie ai fondi raccolti da Fondazione Milan nei mesi passati.

Il torneo, sostenuto da StarCasinò Sport e da altri partner rossoneri, ha avuto luogo martedì 11 ottobre presso l'Aspria Harbour Club di Milano e si inserisce nel programma di progetti "AC Milan for Peace" promossi dal Club e da Fondazione Milan a supporto della popolazione ucraina.

Oltre ad Andriy Shevchenko, il torneo ha visto la partecipazione di diverse glorie rossonere che si sono sfidate sul campo da padel: da Nelson Dida e Serginho – la coppia vincitrice del torneo - a mister Maurizio Ganz passando per Luca Antonini, Cristian Brocchi, Alessandro Budel, Roberto Donadoni, Stefano Eranio, Mario Ielpo, Roberto Lorenzini, Massimo Oddo, Christian Panucci, Cristian Zaccardo e Gianluca Zambrotta che hanno dato lustro all'evento.

"Fondazione Milan si è sempre distinta per la qualità delle sue iniziative e per il supporto che i loro progetti regalano alle persone che hanno bisogno di aiuto. La presenza di leggende milaniste che hanno fatto la storia del calcio e che hanno ispirato milioni di sportivi e di fan con i loro comportamenti, ci rende ancora più orgogliosi di far parte di questa iniziativa. Siamo qui oggi per diffondere un messaggio di speranza e pace all'insegna dello sport". Ronni Hartvig – Chief Commercial Officer Betsson Group.

"Cercavamo un modo per contribuire al gran lavoro svolto da Fondazione Milan sia in Italia che in tutto il mondo. Volevamo farlo alla nostra maniera, quella di chi vive quotidianamente lo sport in maniera genuina e che, attraverso contenuti ed esperienze esclusive, prova ad avvicinare la gente al calcio e i tifosi ai loro idoli. Siamo orgogliosi di supportare Sheva, la Fondazione e il Club in una giornata così speciale. È chiaro che i valori di chi ha fatto la storia di questo sport in passato possono anche dar vita al suo futuro". Stefano Tino – Managing Director StarCasinò Sport.

Quanto raccolto durante il torneo andrà ad incrementare la donazione che verrà fatta da Fondazione Milan per il progetto di ripristino del Central City Stadium di Irpin, come annunciato dallo stesso Shevchenko in occasione della visita a Casa Milan.

L'iniziativa, al quale si può continuare a contribuire tramite il sito sostieni.fondazionemilan.org/ucraina, si inserisce nel solco di quanto è già stato fatto da AC Milan e Fondazione Milan a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Un progetto cominciato con la realizzazione della maglia Special Edition – Manchester 2003 for Ukraine e che ha visto diverse iniziative come il canale sicuro di raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, una raccolta di beni di prima necessità presso le sedi di Casa Milan e i Centri Sportivi di Milanello e PUMA House of Football e infine differenti aste di beneficienza. Inoltre, assieme al Comune di Milano, Fondazione Milan ha sostenuto la creazione di un servizio telefonico di ascolto e orientamento in lingua ucraina al fine di favorire l'integrazione delle famiglie rifugiatesi nel capoluogo lombardo mentre in estate è stato lanciato lo "Special Camp emergenza Ucraina" nel quale AC Milan Academy e Fondazione Milan hanno accolto bambini provenienti dai territori del conflitto in alcune località italiane di Milan Junior Camp, regalando loro un'esperienza speciale, all'insegna del gioco e del divertimento.