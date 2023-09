“Fondazione Milan per la Romagna”, special camp nei territori dell’alluvione

Nel corso della giornata di ieri, il Vicesindaco di Forlì con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni e il Presidente del Forlì FC Gianfranco Cappelli e hanno fatto visita ai bambini presenti per consegnar loro gli attestati di partecipazione e aderire ufficialmente a questa festa di sport a tinte rossonere.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: "Dal momento iniziale dell'alluvione, ci siamo uniti alla popolazione colpita dimostrando la nostra vicinanza e cercando metodi d'intervento in linea con la missione della Fondazione Milan. Come abbiamo precedentemente fatto in situazioni di emergenza, come ad esempio ad Amatrice (RI) dopo il terremoto, questo Special Camp rappresenta l'opportunità perfetta per condividere il nostro sostegno con i giovani di Forlì. Durante questa settimana, grazie alla collaborazione del nostro staff e dei tecnici della Milan Academy, vogliamo offrire ai bambini e ai ragazzi momenti di gioia e divertimento a tinte rossonere".

Daniele Mezzacapo, Vicesindaco di Forlì con delega allo Sport: "La decisione di AC Milan e Fondazione Milan di organizzare questo Special Camp allo Stadio Tullo Morgagni merita da parte nostra una grande espressione di riconoscenza. In primo luogo perché è frutto di un bellissimo pensiero di vicinanza e solidarietà da loro maturato nelle ore più drammatiche dell'alluvione e rivolto in particolare ai bambini. In quei momenti le società dai colori rossoneri hanno pensato a come potevano essere vicine al territorio e hanno pensato di proporre un momento di aggregazione, formazione, salute e amicizia mettendo in campo competenze, organizzazione, blasone. E così per 160 giovanissimi romagnoli l'opportunità dello Special Camp sarà un momento indimenticabile che contribuirà ad elaborare una esperienza dura e complessa che ha sconvolto il nostro territorio. Grazie a Fondazione Milan e all'AC Milan per questa bellissima iniziativa. A tutti i giovanissimi calciatori e alle loro famiglie un abbraccio da parte della comunità forlivese che affida loro il compito di essere esemplari testimoni di impegno e di fair play".

Gianfranco Cappelli, Presidente del Forlì FC, ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato insieme questo meraviglioso progetto volto ad offrire una settimana di divertimento allo Stadio per 160 bambini che hanno vissuto uno dei periodi più difficili della storia del nostro territorio. La giornata di oggi e quelle a seguire sono un altro importante segnale di ripartenza della nostra città, che tanto ha sofferto a causa dell’alluvione. Vedere così tanti bambini che hanno fatto la corsa ad iscriversi e che sono ora sul prato del ‘Morgagni’ ci riempe di gioia. Voglio ringraziare quindi Fondazione Milan per aver pensato a noi e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati alla realizzazione di questo progetto”.

L'impegno della famiglia rossonera nei confronti della popolazione romagnola non finisce qui. AC Milan e Fondazione Milan, insieme ad AC Monza, hanno infatti utilizzato le speciali maglie indossate dai calciatori delle due squadre in occasione del primo Trofeo Berlusconi per lanciare un'asta benefica. Il ricavato sarà destinato al ripristino di un campo d'allenamento e uno da gioco dell'AC Solarolo, società sportiva in provincia di Ravenna che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile.

